Betrunkenes Paar fuhr in Deutschland mit Wagen in Altarraum

Ein betrunkenes Ehepaar hat bei Einparkübungen mit einem Geländewagen ein evangelisches Gemeindehaus fast zum Einsturz gebracht. Nachdem die 47-jährige Fahrerin bei dem Automatikwagen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, schoss das Auto mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg, durchbrach einen Metallzaun und dann die Mauer des Gemeindehauses in Emden, so die Polizei am Sonntag.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Das Paar hatte 1,65 Promille