Bewaffneter gab nach Schusswechsel mit Polizei in USA auf

Nach stundenlanger Belagerung durch ein starkes Polizeiaufgebot und heftigen Schusswechseln hat ein Bewaffneter in der US-Ostküstenstadt Philadelphia in der Nacht auf Donnerstag aufgegeben. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er hatte bei einer Polizeiaktion am Mittwoch (Ortszeit) das Feuer auf die Beamten eröffnet und dabei sechs Polizisten verletzt.

