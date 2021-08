Bezos-Raumfahrtfirma klagt wegen Auftrag an SpaceX von Musk

Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat die US-Regierung wegen eines Milliarden-Auftrags an den Konkurrenten SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk verklagt. Wie Blue Origin am Montag mitteilte, sollen mit der Klage "Fehler" im Vergabeverfahren für die neue Mondlandefähre der Raumfahrtbehörde NASA behoben werden. Die NASA hatte den 2,9 Mrd. Dollar (2,5 Mrd. Euro) teuren Auftrag im April an SpaceX vergeben.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Jeff Bezos verklagt die US-Regierung