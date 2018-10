Biber fällt Baum, Baum fällt auf Motorboot

Ein Biber hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Baum gefällt und damit ein Motorboot beschädigt. Das Tier nagte bei Lübz (Mecklenburg-Vorpommern) an einer etwa 20 Meter hohen Pappel am Ufer der Müritz-Elde-Wasserstraße, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte. Der Baum schlug demnach genau auf der zehn Meter langen Yacht auf. Das Pärchen, das an Bord war, hatte großes Glück: Es sei gerade unter Deck gewesen und unverletzt geblieben. "Da war viel Glück im Spiel", sagte ein Sprecher des Amtes. Die Yacht sei zum Glück aus Metall gewesen und habe aus eigener Kraft nach Westen nach Parchim weiterfahren können.

Quelle: SN, Dpa