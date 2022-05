Biden-Besuch fünf Tage nach Amoklauf an texanischer Schule

Fünf Tage nach dem verheerenden Amoklauf in einer texanischen Volksschule mit 21 Toten ist US-Präsident Joe Biden in den US-Staat gereist. Er landete am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill in San Antonio. In der nahe gelegenen Kleinstadt Uvalde hatte ein 18-jähriger Amokläufer am Dienstag 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Der Präsident und die First Lady wollten in Uvalde die Schule besuchen, an einem Gottesdienst teilnehmen und sich mit Angehörigen treffen.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Biden und die First Lady bei der Ankunft in San Antonio