Biden erwartet Hilfslieferung für Gaza in 24 bis 48 Stunden

US-Präsident Joe Biden rechnet damit, dass erste Hilfslieferungen für Gaza in den kommenden ein bis zwei Tagen von Ägypten aus über die Grenze in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht werden können. "Ich glaube, dass in den nächsten 24 bis 48 Stunden die ersten 20 Lastwagen über die Grenze kommen werden", sagte Biden am Freitag in Washington. Biden äußerte sich am Rande eines Treffens mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel.

Biden berät mit von der Leyen und Michel bei EU-USA-Gipfel