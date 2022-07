Biden kündigt weitere Maßnahmen gegen Klimawandel an

Angesichts der Klimakrise hat US-Präsident Joe Biden von einem "Notstand" gesprochen und weitere Maßnahmen für sein Land angekündigt. "Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für unsere Nation und die Welt", sagte Biden am Mittwoch beim Besuch eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Somerset im Bundesstaat Massachusetts, dessen Infrastruktur künftig zur Gewinnung erneuerbarer Energien genutzt werden soll. "Das ist ein Notstand und so werde ich damit umgehen", sagte er.

SN/APA/AFP/OLIVER CONTRERAS Biden plant 2,3-Milliarden-Programm