Biden reist nach Hauseinsturz zu Unglücksort in Florida

US-Präsident Joe Biden reist am Donnerstag nach dem Teileinsturz eines Wohnhochhauses in Florida an den Unglücksort. Der Präsident wird die Stadt Surfside nördlich von Miami Beach gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill besuchen und sich ein Bild vom Ausmaß der Katastrophe machen. Bei dem Unglück vor rund einer Woche waren mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Fast 150 Menschen gelten nach wie vor als vermisst.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J In den Trümmern werden nur noch Tote gefunden