Biden begnadigte Truthähne vor Thanksgiving

Wenige Tage vor Thanksgiving hat US-Präsident Joe Biden bei einer traditionellen Zeremonie zwei Truthähne begnadigt. Damit blieb den beiden Vögeln das Schicksal vieler Artgenossen an diesem Feiertag erspart. Die Truthähne, die Biden am Montag auf der Südwiese des Weißen Hauses vor dem Tod bewahrte, heißen "Liberty" und "Bell". Die Liberty Bell (deutsch: Freiheitsglocke) in Philadelphia ist ein Symbol der amerikanischen Unabhängigkeit.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Biden lässt die Truthähne weiterleben