Biden will Abtreibungsrecht per Gesetz landesweit verankern

US-Präsident Joe Biden hat sich für die Aussetzung einer uralten Regel im Senat ausgesprochen, um in den Vereinigten Staaten per Gesetz ein landesweites Recht auf Abtreibung durchzusetzen. Biden äußerte seine Unterstützung für einen solchen Vorstoß bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des NATO-Gipfels am Donnerstag in Madrid. Die politischen Chancen für diesen Weg stehen derzeit aber schlecht.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Biden will Abtreibungsverbote nicht kampflos hinnehmen