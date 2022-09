Biden will gegen Krebs kämpfen

US-Präsident Joe Biden will den Kampf gegen Krebs während seiner Amtszeit weiter vorantreiben. Dies sei einer der Gründe gewesen, warum er als Präsident angetreten sei, sagte Biden am Montag (Ortszeit) bei einer Ansprache in Boston. Er verglich die Pläne zur Bekämpfung der Krankheit erneut mit den Mondfahrt-Ambitionen der USA in den 60er-Jahren. Es gebe enorme Möglichkeiten in der Krebsforschung, etwa im Hinblick auf Impfstoffe, die Krebs verhindern könnten, sagte Biden.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Biden erinnert an seinen an Krebs gestorbenen Sohn Beau