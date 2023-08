Biden will nach Feuerkatastrophe bald nach Hawaii reisen

US-Präsident Joe Biden will nach der Feuerkatastrophe auf Maui mit rund hundert Toten bald auf die hawaiianische Insel reisen. "Meine Ehefrau Jill und ich werden so bald wie möglich nach Hawaii reisen", kündigte Biden am Dienstag bei einer Rede in Milwaukee an. Er wolle aber bei den dortigen Bergungsarbeiten nicht im Weg sein oder diese stören. In der Zwischenzeit wolle er daher sicherstellen, dass die Menschen auf Maui die notwendige Unterstützung bekommen.

BILD: SN/APA/AFP/YUKI IWAMURA Maui von Waldbränden stark getroffen