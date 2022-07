Bidens Coronatest auch am Sonntag positiv

Der Coronatest von US-Präsident Joe Biden ist weiter positiv. Der Test habe auch am Sonntag in der Früh angeschlagen, teilte Bidens Arzt Kevin O'Connor mit. Der 79-Jährige fühle sich aber weiterhin wohl und bleibe in Isolation. Schon am Samstag hatte das Weiße Haus über einen positiven Test Bidens informiert und erklärt, der Präsident habe keine Krankheitssymptome.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident muss sich weiterhin isolieren