Bilanz nach Erdbeben in der Türkei lautet 34 Verletzte

Bei dem jüngsten Erdbeben in der Türkei sind 34 Menschen verletzt worden. Tote gab es den Angaben zufolge nicht. Dutzende Personen hätten ihre Häuser verlassen müssen, 14 Schulen in Istanbul seien aus Sicherheitsgründen geschlossen worden, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Freitag. Hunderte Gebäude wurden beschädigt. Seit dem Beben am Vortag habe es fast 200 Nachbeben gegeben.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Bei dem Erdbeben enstanden hohe Sachschäden