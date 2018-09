Bildschirmzeit schadet geistiger Entwicklung von Kindern

Kinder, die mehr als zwei Stunden am Tag vor Bildschirmen verbringen, büßen an geistiger Beweglichkeit ein. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie kanadischer Wissenschafter mit 4.520 Kindern zwischen acht und elf Jahren aus 20 Städten in den USA hervor. Dabei habe sich auch gezeigt, dass sich mangelnder Schlaf auf die geistigen Fähigkeiten von Kindern auswirkt.

SN/APA (AFP)/ROMEO GACAD Experten empfehlen höchstens zwei Stunden pro Tag