Biontech liefert vier Millionen mehr Impfdosen für die EU

Die Hersteller Biontech und Pfizer wollen in den nächsten beiden Wochen vier Millionen Dosen Corona-Impfstoff zusätzlich an die Europäische Union liefern. Man habe das Zusatzpaket ausgehandelt, damit die EU-Staaten gezielt in Corona-Hotspots impfen und die Ausbreitung der gefürchteten Virusvarianten bremsen könnten, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Zu den aktuellen europäischen Hotspots zählt auch der Tiroler Bezirk Schwaz.

SN/APA (AFP)/ULISES RUIZ Zusätzliche Dosen des Pfizer-Vakzins sind angekündigt