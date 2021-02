Biontech/Pfizer-Impfung laut Daten aus Israel hoch effektiv

Eine Analyse in Israel zum Biontech/Pfizer-Impfstoff gegen Corona bescheinigt dem Präparat hohe Wirksamkeit. Die Krankenkasse Clalit bezog 600.000 Menschen in eine Untersuchung ein, deren zweite Impfung mindestens eine Woche zurücklag. Laut einer Sprecherin gab es in der Gruppe der Geimpften 94 Prozent weniger symptomatische Infektionen als in einer Kontrollgruppe ohne Geimpfte. Bei denjenigen, die sich trotz Impfung infizierten, gab es 92 Prozent weniger schwere Verläufe.

