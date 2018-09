Birgit Hebein - Soziales steht für sie im Mittelpunkt

Neun Personen rittern um die vakante Spitzenposition bei den Wiener Grünen. Realistische Chancen, die Regierungspartei tatsächlich als Nummer eins in die nächste Wien-Wahl zu führen, haben allerdings nur Klubchef David Ellensohn sowie die beiden Gemeinderäte Peter Kraus und Birgit Hebein. Im Folgenden das Kurzporträt der Gemeinderätin Hebein.

Birgit Hebein (51) kommt ebenfalls aus der Gemeinderatsriege. Seit 2010 sitzt die 51-Jährige für die Grünen im Stadtparlament und ist dort Sprecherin für Soziales und Sicherheit. Davor war sie fünf Jahre lang Bezirksrätin und Klubobfrau in Rudolfsheim-Fünfhaus. Außerdem war Hebein von 2000 bis 2002 bei der Grünen Gewerkschaft AUGE aktiv. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete die diplomierte Sozialarbeiterin unter anderem im Bahnhofssozialdienst der Caritas Wien und bei der Arbeitsgemeinschaft für Wehrdienstverweigerung.

Soziale Gerechtigkeit im Fokus

Ihren beruflichen Anfängen ist Hebein inhaltlich auch in ihrem politischen Leben treu geblieben. Ihren Fokus legt Hebein auf Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit. Als Sozialsprecherin war sie im vergangenen Jahr maßgeblich an den Verhandlungen über das neue Wiener Mindestsicherungsmodell beteiligt. Das von der SPÖ umgesetzte Alkoholverbot am Praterstern hat sie scharf kritisiert. Die gebürtige Villacherin ist Mutter von zwei Kindern.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Die Politikerin ist für die Grünen Sprecherin für Soziales und Sicherheit im Stadtparlament.

Quelle: SN, Apa