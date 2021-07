Bis zu 45 Grad: Griechenland rüstet sich für Hitzewelle

Auf Griechenland kommt eine gewaltige Hitzewelle zu. Der staatliche Wetterdienst warnt vor Temperaturen von bis zu 44 Grad. Besonders alarmierend: Die Gluthitze soll lange anhalten. Viele Menschen fürchten sich vor einer Neuauflage der mörderischen Hitzekatastrophe von 1987.

Aus Westen kommen in Griechenland normalerweise Wolken und Regen. Jetzt rollt von dort eine rekordverdächtige Hitzefront auf das Land zu. Am Mittwoch stiegen die Temperaturen in Westgriechenland vielerorts über die 40-Grad-Marke. Und das ist nur der Anfang. Ab Donnerstag wird sich die Hitze auf das ganze Land ausbreiten. Die Zivilschutzbehörde forderte die Bevölkerung auf, anstrengende Arbeiten und Sport im Freien zu meiden. "Trinken Sie viel Wasser und Fruchtsäfte, duschen Sie mehrmals am Tag mit kühlem Wasser und legen Sie, wenn ...