Bischof wegen vertuschter Missbrauchsfälle verurteilt

Dem Geistlichen Philip Wilson drohen bis zu zwei Jahre Haft. Ein australisches Gericht sah es als erwiesen an, dass er in den 1970er-Jahren die Opfer eines pädophilen Priesters ignorierte.

67 Jahre und offenbar kein bisschen Reue: Ein Gericht in der australischen Stadt Newcastle befand Dienstag früh Philip Wilson für schuldig, in den 1970er-Jahren sexuellen Kindesmissbrauch durch einen anderen Priester vertuscht zu haben. Wilson ist Erzbischof von Adelaide und höchstrangiger Vertreter der katholischen Kirche des Kontinents. Seine Reaktion: "Ich bin enttäuscht." Seine Anwälte hatten vier Mal vergeblich versucht, das Verfahren mit Verweis auf Wilsons Alzheimerdiagnose einzustellen. Die Krankheit ist offenbar nicht schwerwiegend genug, um den Erzbischof seines hohen Kirchenamts zu entbinden. Freilich scheint Vergesslichkeit zu den Charaktereigenschaften des 2001 zum Erzbischof von Adelaide ernannten Priesters zu gehören. Wilson will sich an keinen einzigen Fall erinnern, bei dem Kinder ihm von Missbrauch durch einen anderen Pfarrer berichteten. Ein in den 1970er-Jahren Elfjähriger sagte dagegen während des Verfahrens: "Als ich ihm im Beichtstuhl von Vater Fletcher berichtet habe, lautete Wilsons Antwort: ,Du lügst.' Anschließend musste ich zehn Ave Maria beten." Der beschuldigte Priester starb im Jahr 2006 in einem Gefängnis in Australien.