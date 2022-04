Bisher 28 Todesopfer nach Tropensturm auf den Philippinen

Die Zahl der Toten und Vermissten auf den Philippinen durch den Tropensturm "Megi" steigt. Bis Dienstag bestätigten die Behörden 28 Todesopfer. Die meisten kamen in Baybay City in der Provinz Leyte ums Leben, fast 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila, wie Stadt-Sprecherin Marissa Miguel Cano bestätigte. Erdmassen hatten zuvor Dutzende Häuser begraben, zudem kam es zu schweren Überschwemmungen. Mindestens 27 Bürger wurden in der Stad noch vermisst.

SN/APA/AFP/BOBBIE ALOTA Überflutungen, so weit das Auge reicht