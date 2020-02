Bisher größter Lauschangriff auf unsere Heimatgalaxie

Auf der Suche nach außerirdischen Zivilisationen haben Forscher nach eigenen Angaben den bisher größten Lauschangriff auf unsere Heimatgalaxie unternommen. Fast zwei Petabyte an Beobachtungsdaten hat die privat finanzierte Initiative "Breakthrough Listen" öffentlich gemacht, wie die an der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz (SETI) beteiligte Uni von Kalifornien in Berkeley berichtete.

SN/APA (rubra)/RUBRA Aug' in Aug' mit Aliens. In diesem Fall von Künstler H.R. Giger. Beweise für echte Außerirdische fehlen noch.