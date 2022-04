Bisher kein Fall von mysteriöser Hepatitis in Österreich

Nachdem ein Fall der akuten Hepatitis unklarer Herkunft in Österreichs Nachbarland Italien bei einem vierjährigen Kind festgestellt wurde, hat das österreichische Gesundheitsministerium zunächst Entwarnung gegeben. Derzeit seien "keine zur Falldefinition passenden Hepatitisfälle in Österreich bekannt", hieß es auf APA-Anfrage. Der Bub in Italien ist in einem ersten Zustand, eine Lebertransplantation wird nicht ausgeschlossen.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Bub in Italien braucht vermutlich Transplantation