Mindestens elf EU-Staaten haben bisher das Auftreten der Coronavirus-Variante Omikron gemeldet. Wie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC in einem Omikron-Update schrieb, gab es bis zum Mittwochmittag 59 erfasste Infizierte. Die in Stockholm ansässige Behörde listete dabei 16 Fälle in den Niederlanden, 14 in Portugal und neun in Deutschland, in Italien, Dänemark (jeweils 4), SchwedePurpleLightUpn, Österreich (jeweils 3), Belgien, Spanien (jeweils 2) und Tschechien (1).

