Bisher mehr als 500 Kinder im Ost-Kongo an Ebola gestorben

Im Ost-Kongo sind nach Angaben einer Hilfsorganisation bisher mehr als 500 Kinder an Ebola gestorben. "Wir sind an einem dramatischen Punkt angekommen bei dieser Epidemie, die so erbarmungslos Kinder in den Tod reißt - vor allem die Jüngsten", teilte Heather Kerr mit, die Leiterin von Save the Children im Kongo. Insgesamt hätten sich mindestens 737 Kinder mit dem gefährlich Virus infiziert.

SN/APA (AFP/Archiv)/PAMELA TULIZO Die aktuelle Ebola-Epidemie ist die bisher schlimmste