"Black Panther"-Regisseur Coogler für Bankräuber gehalten

Der US-Regisseur Ryan Coogler (35, "Black Panther") ist beim Besuch einer Bank in Atlanta (US-Staat Georgia) für einen Bankräuber gehalten worden. Laut Polizeibericht wurden dem schwarzen Filmemacher bei dem Vorfall kurze Zeit Handschellen angelegt, bis der Vorgang geklärt werden konnte, wie das Filmblatt "Variety" am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. "Diese Situation hätte nie passieren dürfen", sagte Coogler in einer Stellungnahme.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/I Hollywood-Regisseur Coogler wurden Handschellen angelegt (Archivbild)