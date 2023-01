Blackbox nach Flugzeugabsturz in Nepal gefunden

Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal mit Dutzenden Toten ist die Blackbox gefunden worden. Außerdem seien inzwischen die Leichen von 69 der 72 Menschen an Bord geborgen worden, sagte der Koordinator der Rettungsarbeiten am Montag. Die sterblichen Überreste würden nach der Identifizierung an die Angehörigen übergeben. Die Rettungsarbeiten bei dem Wrack in und um einer 300 Meter tiefen Schlucht in der Stadt Pokhara sowie die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

SN/APA/AFP/PRAKASH MATHEMA Unglücksort bei 300 Meter tiefer Schlucht in der Stadt Pokhara