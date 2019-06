Blackout in Südamerika: Stromversorgung normalisiert sich

Nach dem massiven Stromausfall in weiten Teilen Südamerikas hat sich die Lage weitgehend normalisiert. Seit Sonntagabend hätten etwa 90 Prozent der Haushalte in Argentinien und fast ganz Uruguay und Paraguay nach mehreren Stunden wieder Strom, wie die Behörden in den drei Ländern mitteilten. Die Ursache für den "beispiellosen" Blackout sei noch unklar, sagte Argentiniens Präsident Mauricio Macri.

