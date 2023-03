Blair sieht beim Klimawandel kein mangelndes Bewusstsein

Der frühere britische Premierminister Tony Blair sieht das größte Problem beim Kampf gegen den Klimawandel nicht in einem Mangel an Bewusstsein. Es fehle vielmehr an geeigneten Anreizen durch die Politik, um einen technologischen Wandel voranzutreiben, der den wachsenden Energiebedarf der Welt klimaverträglich mache, sagte der Labour-Politiker in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur und den europäischen Nachrichtenagenturen AFP, ANSA und EFE.

