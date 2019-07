Blinder Passagier stürzte aus Flugzeug in Londoner Garten

Ein blinder Passagier ist am Sonntagnachmittag aus einem Flugzeug direkt in einen Garten in London gestürzt. Sein gefrorener Körper schlug Augenzeugen zufolge nur knapp neben einem Mann auf, der ein Sonnenbad nahm. Der blinde Passagier hatte sich im Fahrwerk einer Maschine von Kenya Airways versteckt, wie Scotland Yard am Montagabend mitteilte.

SN/APA (dpa)/BORIS ROESSLER Mann bezahlte für riskantes "Mitreisen" mit seinem Leben