Ex-Polizist in Thailand erschoss 22 Kinder - insgesamt 34 Tote

Ein Ex-Polizist hat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand ein Blutbad angerichtet. Der Mann erschoss mindestens 34 Personen, darunter 22 Kinder. Wie lokale Medien berichteten, flüchtete der 34-Jährige nach der Tat in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes nahe der Grenze zu Laos in einem Pick-up und tötete seine Frau, sein Kind und sich selbst.

SN/IMAGO/Gottfried Czepluch