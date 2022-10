Ex-Polizist in Thailand erschoss 24 Kinder - insgesamt 36 Tote

Ein ehemaliger Polizeibeamter hat in einer Kindertagesstätte in Thailand ein Massaker angerichtet und mehr als 30 Menschen getötet. Die Tat verübte der Mann Donnerstagmittag (Ortszeit) in der Provinz Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes. Der Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol sprach zunächst von mindestens 34 Toten. Später gab es Berichte, die Zahl sei auf 38 gestiegen. Unter den Opfern sind mehr als 20 Kinder. Diese soll er in erster Linie mit einem Messer getötet haben.

SN/IMAGO/Gottfried Czepluch