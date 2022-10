Blutbad mit 31 Toten in Kindergarten in Thailand

Bei einem Schussattentat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand sind laut Polizeiangaben am Donnerstag mindestens 31 Personen, Kinder und Erwachsene, getötet worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen Ex-Polizisten handeln. Der Täter flüchtete nach dem Blutbad in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes und beging Suizid, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

SN/IMAGO/Gottfried Czepluch