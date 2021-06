Bluttat in Würzburg - Offenbar mehrere Todesopfer

Zu einer Bluttat größeren Ausmaßes ist es am späten Freitagnachmittag in der Würzburger Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden in der rund 127.000 Einwohner zählenden Stadt in Bayern bei einer Messerattacke mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es seitens der Polizei nach 19.00 Uhr. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

SN/APA/dpa/Archiv/Karl-Josef Hilden Würzburg erlebte bittere Momente