Boeing will Software der 737 innerhalb von zehn Tagen ändern

Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien will Boeing die Modernisierung einer möglicherweise fehlerhafte Software an Bord des betroffenen Flugzeugtyps innerhalb der kommenden zehn Tage abschließen. Wie Nachrichtenvertreter am Freitag aus Branchenkreisen erfuhren, soll dann die Installation der veränderten Software für das sogenannte Trimmsystem MCAS nur zwei Stunden dauern.

SN/APA (AFP)/TONY KARUMBA Ein Flugzeug dieses Modells stürzte kürzlich ab