Bolsonaros Gesundheitszustand wieder besser

Der Krankenzustand des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich verbessert. "Ich kam gestern hier mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer Operation an, aber das ist nun unwahrscheinlich", sagte Bolsonaro in einem Fernsehinterview von seinem Krankenhausbett. Es sei möglich, dass er am Freitag das Krankenhaus wieder verlassen könne.

SN/APA/AFP/- Bolsonaro wird in São Paulo behandelt