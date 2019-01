Bombendrohung: ICE mit 500 Passagieren in Frankfurt geräumt

Ein ICE mit 500 Passagieren ist am Freitag in Frankfurt am Main nach einer Bombendrohung geräumt worden. Alle Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz sagte. Für die Durchsuchung des Zuges mussten zwei Gleise des Bahnhofs Frankfurt Süd gesperrt werden.

Nach Angaben des Sprechers war gegen 14.00 Uhr eine E-Mail mit der Bombendrohung gegen den ICE 74 eingegangen. Der Zug hatte den Frankfurter Hauptbahnhof kurz zuvor verlassen und wurde am Südbahnhof gestoppt. Die Sperrung wurde laut einem Sprecher der Deutschen Bahn wieder aufgehoben. Anzeige Quelle: Apa/Ag.