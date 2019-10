Im brasilianischen Pantanal, dem größten Sumpfgebiet der Welt, lodern die schlimmsten Brände seit Jahren. Die Lage in dem artenreichen Feuchtgebiet sei "kritisch", warnte die Regierung des Bundesstaats Mato Grosso do Sul am Donnerstag. Die Brände seien "beeindruckend", erklärte Paulo Barbosa de Souza vom brasilianischen Zentrum für Risikomanagement nach einem Überflug.

SN/APA (AFP)/CHICO RIBEIRO Fast 50.000 Hektar brennen in Mato Grosso do Sul