Brände in Australien dämpfen Stimmung beim Nationalfeiertag

Mit Partys, Paraden und Protesten hat Australien am Sonntag seinen nicht ganz unumstrittenen Nationalfeiertag begangen. Trotz der seit Monaten tobenden Brände und trotz Kritik der Ureinwohner feierten landesweit Menschen den Australia Day - den Tag also, der an die Ankunft der ersten Flotte mit Siedlern aus England im 18. Jahrhundert erinnert.

SN/APA (AFP)/PETER PARKS Für die Aborigines ist der 26. Jänner ein schmerzhafter Tag