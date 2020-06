Brand auf französischem Atom-U-Boot nach 14 Stunden gelöscht

Mehr als zweihundert Einsatzkräfte haben einen Brand auf einem Atom-U-Boot in der südfranzösischen Stadt Toulon gelöscht. Das Feuer sei nach 14 Stunden unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Marine am Samstag mit. Zu Schaden kam niemand. Auch eine Gefahr durch radioaktive Strahlung bestehe nicht, weil wegen einer Generalüberholung weder Waffen noch nukleares Brennmaterial an Bord waren.

SN/APA (AFP)/CLEMENT MAHOUDEAU Eigentlich sollte das U-Boot in Toulon instand gebracht werden