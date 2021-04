Brand einer historischen Fabrik in St. Petersburg

Beim Brand eines historischen Fabrikgebäudes in St. Petersburg ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann sei gestorben und zwei seiner Kollegen verletzt worden, wie das Ministerium für Notfallsituationen am Montag mitteilte. Über der Newskaja Manufaktura in der früheren Zarenstadt stieg dichter schwarzer Rauch auf. Das riesige Fabrikgebäude wurde schwer beschädigt. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt.

SN/APA (AFP)/OLGA MALTSEVA Das Feuer wütete auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern