Brand-Falle: Teenager bei "Escape-Game" in Polen gestorben

Ein Feuer bei einem Abenteuerspiel in einem verschlossenen Raum ist für fünf Mädchen in Polen zu einer tödlichen Falle geworden. Bei dem "Escape-Game" hatten die 15-Jährigen keine Chance zu entkommen, als in dem Gebäude in Koszalin im Norden des Landes ein Brand ausbrach. Das berichtete die Agentur PAP nach dem Unglück vom Freitagabend unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

SN/APA (AFP)/RADOSLAW KOLESNIK Am Freitag waren bei einem Brand fünf Teenager ums Leben gekommen