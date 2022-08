Brand im Berliner Grunewald noch immer gefährlich

Bei der Feuerbekämpfung auf dem Sprengplatz im Berliner Grunewald will die Feuerwehr näher an den Brandherd heranrücken. Aktuelles Ziel sei es, den Gefahrenbereich zu verkleinern, sagte Feuerwehrsprecher Mario Witt am Sonntag. An vielen kleinen Stellen brenne es noch. Aktuell gilt für die Feuerwehrleute ein Sicherheitsbereich von 500 Metern um den Sprengplatz.

SN/APA/dpa/Christophe Gateau Die Berliner Autobahn Avus ist weiter gesperrt