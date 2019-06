Brand in Altersheim in Bremen fordert 19 Verletzte

Bei einem Großbrand in einem Bremer Alters- und Pflegeheim sind 16 Bewohner sowie drei Einsatzkräfte verletzt worden. Der Dachstuhl des viergeschossigen Gebäudes habe auf 200 Metern Länge in hellen Flammen gestanden, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. "Das gesamte Gebäude war noch voll belegt beim Eintreffen der Feuerwehr", sagte er.

SN/APA (dpa)/Carmen Jaspersen 96 Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet werden