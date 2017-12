Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum in Davao auf den Philippinen haben die Behörden einen Toten offiziell bestätigt. Es wird befürchtet, dass 36 weitere Menschen ums Leben gekommen sind. "Eine Leiche wurde geborgen", sagte Bürgermeisterin Sara Duterte am Sonntag. Das Opfer sei verbrannt. Für die anderen Vermissten besteht kaum noch Hoffnung.

SN/APA (AFP)/MANMAN DEJETO Für die Vermissten besteht kaum eine Überlebenschance