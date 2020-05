Brand in Los Angeles - Elf Feuerwehrleute verletzt

Bei einem schweren Brand in Los Angeles sind mindestens elf Feuerwehrleute beim Kampf gegen die Flammen verletzt worden. Das Feuer habe am Samstagabend eine Explosion ausgelöst, teilte eine Sprecherin der Einsatzkräfte in der US-Metropole mit.

SN/APA (AFP)/APU GOMES Der Gro§einsatz forderte auch einige Verletzte unter den Feuerwehrlern