Brand in Seniorenheim in Mailand: Sechs Tote und Dutzende Verletzte

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Mailand sind sechs Personen ums Leben gekommen, Dutzende weitere ältere Menschen wurden verletzt.

Wie italienische Medien melden, wurden 81 Personen in Krankenhäuser eingeliefert, drei davon befinden sich in kritischem Zustand.

Zwei Senioren sollen wegen der Flammen, die gegen 1.20 Uhr am Freitag ausgebrochen sind verstorben sein. Weitere vier Personen starben wegen des Rauchs, der in den ersten Stock des Seniorenheims eindrang und dann den Rest des Gebäudes erreichte. 40 Personen weisen Rauchgasvergiftungen auf. Das dreistöckige Seniorenheim, das 1955 gegründet wurden, befindet sich im südlichen Teil Mailands. Darin wohnen mehrere Alzheimer-Kranke. Der Feuerwehreinsatz dauerte am Morgen zunächst noch an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.