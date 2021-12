Brandkatastrophe in Japan - Tat vorbereitet

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in einer Psychiatrieklinik im japanischen Osaka mit zwei Dutzend Toten werden immer mehr Details über den mutmaßlichen Brandstifter bekannt. Wie japanische Medien am Montag unter Berufung auf Ermittlungskreise berichteten, hatte der 61-jährige Japaner die Tat offenbar sorgfältig geplant. So soll er im vorigen Monat bei einer Tankstelle Benzin besorgt sowie Feuerzeug und eine Spraydose dabei gehabt haben.

SN/APA (AFP)/BUDDHIKA WEERASINGHE Tatverdächtiger soll Brandstiftung sorgfältig geplant haben