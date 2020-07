Brandstiftung nach Feuer in Kathedrale von Nantes vermutet

Nach dem Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes gehen die Ermittler dem Verdacht der Brandstiftung nach. Das Feuer brach an drei verschiedenen Stellen in dem Gotteshaus aus dem 16. Jahrhundert aus, wie die Staatsanwaltschaft von Nantes am Samstag mitteilte. Die große Orgel in der gotischen Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale wurde laut Feuerwehr wohl "vollständig zerstört".

SN/APA (AFP)/SEBASTIEN SALOM-GOMIS Ein Anblick der Zerstörung bietet sich im Inneren der Kirche