Brasilianische Kleinstadt baut größten Christus der Welt

Encantado ist bis dato primär seinen Einwohnern bekannt. Nun legt sich das brasilianische Städtchen mit der Metropole Rio de Janeiro an: So hat die Gemeinde eine Christusstatue errichtet, die jene der Kollegen mit 43 Metern nochmals um 5 Meter überragt - Sockel inbegriffen. "Das ist der größte Christus der Welt", zeigte sich Robison Gonzatti von der Fördergesellschaft überzeugt. Aufgabe des Megaerlösers samt Aussichtsfenster in Herzform ist, Touristen anzulocken.

SN/APA/AFP/SILVIO AVILA Dieser Christus hat ein offenes Herz für alle Besucher